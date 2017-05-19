Фото: barnaul.org
Заседание Алтайского краевого суда по делу экс-главы администрации Барнаула Игоря Савинцева может пройти без самого бывшего чиновника.
Как стало известно порталу Amic.ru, бывший сити-менеджер может не прийти в суд, который будет заседать в пятницу, 19 мая.
Напомним, ранее Центральный районный суд Барнаула приговорил Савинцева к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей, признав его виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату.
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Позиция адвоката бывшего сити-менеджера сводилась к тому, что Игорь Савинцев не виновен в инкриминируемых ему деяниях.
Что касается стороны государственного обвинителя, то в данном случае от суда просили назначить обвиняемому пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.
В итоге на вердикт первой инстанции были поданы жалобы в Алтайский краевой суд, которому и предстоит решить судьбу бывшего главы администрации краевой столицы.
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