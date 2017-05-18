Вторую волну паводка в Алтайском крае ожидают после 25 мая. Самое большое напряжение возможно в Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Карлин.
Несмотря на то, что первая волна паводка в крае прошла относительно легко, второй избежать не удастся, сказал губернатор.
"В некоторых точках Алтайского края напряжение будет серьезное. Это бассейны Катуни, Бии, Оби. В Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби ожидаем уровня (подъема воды — прим.ред.) либо близкого к максимальному, либо несколько его превышающего. Особые точки — бийское село Полеводка и барнаульский поселок Затон", — отметил губернатор.
Осадки, если они будут, сделают ситуацию более жесткой.
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Говоря о первой волне, начавшейся в апреле, глава региона подчеркнул: региону удалось ее "переползти". На руку сыграло несколько факторов, но расслабляться рано.
В этом году особенно остро паводок ощутил Рубцовск. В городе было подтоплено около двух тысяч участков и 209 домовладений. Сейчас остаются подтопленными чуть более 20 домов и несколько сотен участков.
Кстати, в соседней Республике Алтай уже началась вторая волна паводка.
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