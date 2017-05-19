Депутат Бийской городской думы Евгений Беляев написал заявление о выходе из фракции (депутатское объединение) "Единая Россия" и перешел в КПРФ. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил руководитель фракции КПРФ в думе Владимир Ример.
Евгений Беляев написал заявление на имя главы города Лидии Громогласовой и руководителя депутатской фракции "Единая Россия" о выходе из состава этой фракции. Коммунисты на заседании фракции его в свои ряды приняли. Якобы Беляев разочаровался в "Единой России".
"В Бийской думе подавляющее большинство – единороссы. И заседания думы превратились в пародию на партсобрание с повесткой дня "одобрить решения партии и официально провести в жизнь эти решения". Меня выдвигал кандидатом Общероссийский народный фронт, и после избрания депутатом мне пришлось вступить во фракцию ЕР. Но я пять лет почти просидел, как мебель. Терпел. Не могу больше с таким положением мириться. Терпеть такое отношение к депутату нельзя. Политику и взгляды коммунистов поддерживаю. Глядя на деятельность городских и краевых депутатов, я убедился, что позицию КПРФ занимает правильную, что в Думах, Советах и Собраниях разных уровней они представляют именно народ", — цитирует Беляева пресс-служба КПРФ.
А вот Лидия Громогласова заявила, что Беляева чуть ли не заставили.
"Принимая это решение, Евгений Анатольевич принес извинения всем бывшим коллегам по фракции, мотивируя свои действия сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую Думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически "заставил" своего работника-депутата сменить "политическую ориентацию", — сказала она.
55-летний Евгений Анатольевич Беляев является управляющим ООО "Созвездие" (торговый центр). Входит в состав комитета Думы города по ЖКХ и транспорту.
Теперь в ЕР, судя по информации с сайта думы, 18 человек. В КПРФ — пять.
Примечательно, что такое решение он принял после пяти лет работы во фракции ЕР — бийская дума была избрана в 2012 году. Выборы нового созыва состоятся 10 сентября 2017 года.
Ранее в 2017 году в других парламентах уже были подобные переходы. Но тогда все, наоборот, приходили к единороссам. Так, в феврале из фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании вышли депутат Павел Шумихин и Алексей Найден. Оба избраны в сентябре 2016 года, оба впервые и оба заявили, что не хотят быть оппозицией. Несколькими днями позже сразу 11 прошедших от "Справедливой России" в Каменский районный Совет депутаты примкнули к партии большинства.
Комментарии
Политиические пра......утки
Выход из ЕР в КПРФ неразумно, выход из СР в Ер вполне объективно, так как партия предоставляет различные альтернативы для продвижения своих людей в различные органы власти- соц.лифты работают
"выходе из фракции (депутатское объединение) "Единая Россия" и перешел в КПРФ" "Но я пять лет почти просидел, как мебель. Терпел". Зарплаты за 5 лет верни в казну. Публично признался, что не работал, был КАК МЕБЕЛЬ!. Гнать надо таких, на в КПРФ брать, зачем мебель оплачивать? Фракции по трубам удалять. В думе работать надо, они на фракции разлагаются. Щи, борщи варят.