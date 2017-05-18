Смотрим, как хирурги в Китае подрались во время операции

В интернет попала видеозапись драки, которая произошла между двумя членами хирургической бригады в Китае прямо во время операции, сообщают "Вести".
Инцидент произошел 12 мая. На записи видно, как словесная перепалка между мужчиной и женщиной перерастает в драку. Женщина наносит удар первой, но мужчина сбивает коллегу с ног. После в конфликт вмешиваются другие медики.
Предположительно, оба участника драки находились в романтических отношениях друг с другом, однако поссорились. Непосредственной причиной конфликта стало то, что мужчина указал женщине на неправильное действие в ходе операции, а она стала это отрицать.
Руководство больницы совместно с полицией ведут расследование случившегося.
Комментарии
Ну что, пролетарские выродки?
Пара платить.
За все.