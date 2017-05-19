Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о якобы переданных ему "секретах" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RT.
"Иногда складывается ощущение, что многие СМИ США работают на основе принципа, который был популярен и распространен в Советском Союзе. Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета "Правда", в которой нет известий, и есть газета "Известия", в которой нет правды", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции со своим кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.
Ранее президент России Владимир Путин назвал политической шизофренией сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал главе российского МИД Сергею Лаврову секретные данные.
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