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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать появление в США должности спецпрокурора по России, который будет контролировать расследование, связанное с якобы имевшим место влиянии нашей страны на выборы главы государства в Америке.
"Мы не можем говорить за американских коллег. Нечего комментировать. Это внутриамериканские процессы. Вы знаете, как их охарактеризовал Путин", — цитирует Life.ru слова представителя Кремля.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, должность специального прокурора в Штатах занял бывший руководитель ФБР Роберт Мюллер.
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Отметим также, что раздуваемые в США скандалы вокруг персоны главы Белого дома Дональда Трампа и недавнего визита за океан руководителя российского МИДа Сергея Лаврова президент РФ Владимир Путин назвал "политической шизофренией".
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