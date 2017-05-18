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Госпрограмма помощи ипотечникам столкнулась с нехваткой денег

, ИА "Амител"
Программа официально заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок остановить было нельзя

Фото: ruestate24.ru

На большую часть заявок на реструктуризацию ипотеки по государственной программе не оказалось денег, сообщает "Коммерсант".

С февраля по апрель 2017 года на участие в программе реструктуризации проблемной ипотеки подали более 30 тысяч заявок, рассказали изданию источники в правительстве. За два предыдущих года было подано около 22 тысяч таких заявок.

Из последних 30 тысяч заявок 19 тысяч соответствовали критериям программы, что позволило бы заемщикам претендовать на государственную помощь с оплатой кредита.

По словам близкого к Агентству ипотечного жилищного кредитования собеседника газеты, программа официально заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок остановить было нельзя. Однако выделенные на помощь заемщикам деньги (4,5 миллиарда рублей) уже закончились.

Ожидается, что реструктурировать удастся еще около 500 кредитов. Таким образом, большинству заемщиков, рассчитывавших на помощь государства, получить ее не удастся, пишет издание.

Программа начала действовать в апреле 2015 года. Она подразумевает реструктуризацию проблемной ипотеки по ставке не выше 12% годовых, а разницу банку компенсирует государство. Каждый участник программы может рассчитывать на сумму в размере не более 600 тысяч рублей.

В АИЖК, которое занимается реализацией программы, отметили, что доля реструктурированных с господдержкой кредитов равна примерно одной четверти от их общего количества, так как банки предлагают собственные программы.

Затраты заявителей на сбор документов, которые могут доходить до нескольких тысяч рублей, компенсированы не будут, рассказал знакомый с ситуацией собеседник издания.

В начале 2017 года срок окончания программы был перенесен с 1 марта на 31 мая, а чиновники говорили о возможности ее дальнейшего продления.

По данным источников газеты, общей позиции по вопросу будущего программы и выделения на нее дополнительных денег в правительстве пока нет.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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