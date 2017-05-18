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Минюст России раскрыл детали резонансного законопроекта об изъятии у должников единственного жилья.
Как передает РИА Новости, подобного рода меры судебные приставы смогут использовать только в рамках социально значимых исполнительных производств. Такие меры, в частности, могут быть применены в отношении неплательщиков алиментов.
Напомним, что в целом об инициативе по изъятию единственного жилья у должников в России говорят уже довольно давно. Теперь министерство юстиции доработало свое предложение.
"Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением", — рассказал заместитель директора департамента экономического законодательства ведомства Денис Новак.
Он подчеркнул, что за просроченные кредиты, а также неуплату коммунальных услуг приставы не будут изымать единственное жилье.
Также Денис Новак добавил, что нововведения помогут защитить интересы социально незащищенных кредиторов. В их числе те, кто страдает в результате "недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье".
Кроме того, в Минюсте разработали более дифференцированную шкалу, которая предполагает, что квартиру будут изымать адекватно уровню долгу. Грубо говоря, за долг в размере стоимости телевизора подобная мера будет неприемлема.
Ожидается, что доработанный проект закона будет опубликован в ближайшее время.
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