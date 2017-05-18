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Минюст раскрыл механизм изъятия у должников единственного жилья

, ИА "Амител"
В ведомстве уточнили параметры доработанного резонансного законопроекта

Фото: pravdaurfo.ru

Минюст России раскрыл детали резонансного законопроекта об изъятии у должников единственного жилья.

Как передает РИА Новости, подобного рода меры судебные приставы смогут использовать только в рамках социально значимых исполнительных производств.  Такие меры, в частности, могут быть применены в отношении неплательщиков алиментов.

Напомним, что в целом об инициативе по изъятию единственного жилья у должников в России говорят уже довольно давно. Теперь министерство юстиции доработало свое предложение.

"Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением", — рассказал заместитель директора департамента экономического законодательства ведомства Денис Новак.

Он подчеркнул, что за просроченные кредиты, а также неуплату коммунальных услуг приставы не будут изымать единственное жилье.

Также Денис Новак добавил, что нововведения помогут защитить интересы социально незащищенных кредиторов. В их числе те, кто страдает в результате "недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье".

Кроме того, в Минюсте разработали более дифференцированную шкалу, которая предполагает, что квартиру будут изымать адекватно уровню долгу. Грубо говоря, за долг в размере стоимости телевизора подобная мера будет неприемлема.

Ожидается, что доработанный проект закона будет опубликован в ближайшее время.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.05.2017 21:04
vasya_facebook

Ожидание смери, хуже самой смерти.
Знайте будущее, пролетарские выродки.

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