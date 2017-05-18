Фото: vk.com/biysk_all
Сильный пожар произошел днем в четверг, 18 мая, в районе вокзала в Бийске.
О возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях, выложив фото с места событий. "Пожар, район вокзала", — отметил автор заметки в паблике "Типичный Бийск".
Согласно официальной информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании надворных построек поступили в экстренное ведомство поступили в 15:10.
"В 15:19 пожар локализован, в 15:23 ликвидирован. К тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники", — говорится в сообщении спасателей.
О пострадавших не сообщается.
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