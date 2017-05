Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение Белого дома, перетекающего в храм Василия Блаженного.

Ранее американский журнал The New Yorker вышел с изображением президента России Владимира Путина на обложке.

TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km