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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать видеообращение российского бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом пишет "Интерфакс".
Дмитрий Песков отметил, что данный вопрос "не имеет никакого отношения" к Кремлю.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Тема обращения – судебный иск Усманова к Навальному о клевете. В своем обращении Усманов называет Навального на "ты". Усманов говорит, что из этого судебного заседания Навальный будет делать "дешевый пиар". "Ты будешь делать дешевый пиар и продолжать морочить всем голову", — говорит Усманов.
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