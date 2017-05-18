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Песков не стал комментировать видеообращение Усманова к Навальному

, ИА "Амител"
По словам Пескова, этот вопрос не имеет отношения к Кремлю

Фото: news-factor.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать видеообращение российского бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом пишет "Интерфакс".

Дмитрий Песков отметил, что данный вопрос "не имеет никакого отношения" к Кремлю.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Тема обращения – судебный иск Усманова к Навальному о клевете. В своем обращении Усманов называет Навального на "ты". Усманов говорит, что из этого судебного заседания Навальный будет делать "дешевый пиар". "Ты будешь делать дешевый пиар и продолжать морочить всем голову", — говорит Усманов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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