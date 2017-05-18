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43 человека, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации, вывезли из разных районов Чечни. Теперь правозащитники хотят добиться предоставления зарубежными странами виз для них, пишет "Интерфакс".
Как сообщается, активисты ждут помощи от европейских стран, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Отметим, что уже девять человек находятся в Европе.
Пока неизвестно, где именно находятся эвакуированные. Активисты рассматривают пять стран, куда их можно отвезти. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества.
Как сообщалось ранее, СМИ начали писать о притеснениях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике. Однако глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России
Владимиром Путиным опроверг эту информацию.
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