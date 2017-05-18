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Следователи назначили доследственную проверку после сообщений о том, что 13-летний мальчик долго жил с отцом в арендуемом административном помещении малой площади, где не было ни теплой одежды, ни горячего питания, ни медицинского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Мальчика поместили в больницу, где врачи нашли у него ряд заболеваний. Сейчас отец ребенка по требованию отдела по охране прав детства ограничен в родительских правах.
"Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, и дать правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, допустивших нахождение малолетнего в течение длительного времени в ненадлежащих условиях проживания", — сказано в сообщении СУСКа.
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