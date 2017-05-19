Фото: i.playground.ru
Жители России скупают вышедшие недавно в продажу новые Nokia 3310, пишет "Российская газета" со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.
Как сообщает издание, сейчас эти телефоны уже нельзя купить в онлайн-магазинах ни у одного ретейлера. Стремительно эти телефоны исчезают и в офлайновых магазинах.
Напомним, этой зимой стало известно, что в продаже появится новая модель легендарной Nokia 3310. Современная версия мобильного телефона оснащена 2,4-дюймовым дисплеем, поддерживающим разрешение 240x320 пикселей, двухмегапиксельной основной камерой (фронтальная отсутствует), слотом для двух SIM-карт и кнопочной клавиатурой. Карта памяти – 16 мегабайт. В России телефон можно приобрести за 3990 рублей.
Раньше Nokia 3310 была доступна в сером и синем цветах. Помимо этих двух матовых цветов новинка будет доступна в глянцевом красном и желтом цветах. Эксперты отмечают, что сходство моделей слегка прослеживается только в синем цветовом исполнении.
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