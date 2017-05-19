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Возгорание частной бани произошло в Барнауле поздно вечером в четверг, 18 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23:38. Через 20 минут пожар был локализован, еще через 12 минут – ликвидирован.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники.
Комментарии
а это хде?
К тушению пожара от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники.
Полюбас 7 человек приехали, а 19 в бане зависали. С гражданками пониженной социальной ответственности.
19.05.2017 08:56
- гость -
однако, вы провидец