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Десять частных домов и 594 приусадебных участка до сих пор остаются подтопленными в Алтайском крае, по данным на четверг, 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в ликвидации последствий подтопления задействованы 329 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России 211 человек, 48 единиц техники.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае начала формироваться вторая волна паводка, которая в нашем регионе традиционно проходит тяжелее, чем первая.
Согласно прогнозу синоптиков, в Барнауле уровень Оби во время второй волны может подняться почти до шести метров над нулем водомерного столба. При этом критической отметкой является уровень в 540 сантиметров.
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