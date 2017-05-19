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Водитель на красной Honda, въехавший в толпу в Нью-Йорке, рассказал, что сделал это потому, что "слышит голоса". Также он рассказал правоохранителям, что ждал, когда умрет. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Associated Press.
Напомним, в четверг, 18 мая, 26-летний бывший военный Ричард Рохас на пересечении 45-й улицы и Бродвея въехал в толпу людей. В результате погибла девушка, еще 22 человека получили травмы. Свидетели происшествия уверяют, что это было сделано намеренно. Мужчина ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов.
Как оказалось, мужчина был трезв. Сейчас его проверяют на наркотики. Рохаса уже дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде, а неделю назад он угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.
Комментарии
26-летний бывший военный
Трамп, собирай войска домой.