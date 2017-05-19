Фото: k1news.ru
Движение закроют 20 мая с 17.00 до 22.00 на центральных улицах Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Такая мера связана с проведением в субботу, 20 мая, "Ночи музеев". Итак, движение закроют на проспекте Социалистическом от улицы Песчаной до выезда с дворовой территории дома №70 по проспекту Социалистическому.
Также с 19.00 до 23.00 будет перекрыта четная сторона улицы Ползунова от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.
Движение автобусов №109, 109оп будет организовано по следующей схеме: …проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицы Гоголя – проспект Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам.
Комментарии
вот какой смысл???...