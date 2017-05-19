Фото: vk.com/barneos22
Очередная авария произошла в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина в Барнауле, где недавно изменилась схема движения.
ДТП случилось в ночь на 19 мая. "Девятка пробила ограждение из блоков", — отмечают в паблике Barnaul 22.
Как сообщал портал Amic.ru, недавно, а именно 17 мая, на этом участке уже произошло ДТП. Немногим ранее здесь изменили схему движения из-за работ по ремонту канализационного коллектора.
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До этого на данном участке была нанесена временная разметка, ставившая в тупик многих автомобилистов.
Комментарии
Так эта разметка нанесена неправильно. С Калинина полоса для поворота на Кулагина отсутствует по разметке! Причём с обеих сторон! А освещение бетонных ограждений ночью очень тусклое! Фонари еле светят. А в плохую погоду ночью их увидишь за 5-10 м до столкновения! Причём Гравий на асфальте всё ещё присутствует там же из-за которого произошло ДТП Такси Максим!