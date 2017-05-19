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Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова

, ИА "Амител"
Навальный говорит, что эти дебаты могут организовать РБК и "Дождь"

Фото: bfm.ru

Оппозиционер Алексей Навальный ответил согласием на участие в дебатах с бизнесменом Алишером Усмановым, пишет "Интерфакс".

"Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на "вы"). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах", — отметил оппозиционер.

По словам Навального, эти дебаты могут организовать РБК и "Дождь".

Читайте также: Усманов записал видеообращение, адресованное Навальному

Как сообщало ИА "Амител" , ранее бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному. Он обращался к Навальному на "ты" и обвинял его в клевете. Также бизнесмен в своем послании рассказал, сколько лет и за что он отсидел в тюрьме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту тему.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.05.2017 09:39
- гость -

Тьфю на вас ещё раз.

0  0
19.05.2017 09:44
- гость -

засцит олишерка...

0  0
19.05.2017 09:47
- гость -

Ну о чем с тобою, Лелик, говорить?
Все равно ты порешь ахинею.

0  0
19.05.2017 09:49
- гость -

Ну о чем с тобою, Лелик, говорить?
Все равно ты порешь ахинею.

Это лозунг нынешней власти

0  0
19.05.2017 09:53
гость

Зачем Усманову дебаты? Он его порвет в суде, все более-менее юридически грамотные люди это понимают. Своё фи он сказал и говорить с уголовником больше не о чем. С политической точки зрения Навальный труп.

0  0
19.05.2017 09:53
- гость -

Такие как Усманов и другие прихватизаторы просто совсем из другой реальности. Они просто не понимают нормального русского языка. И в этом Усманов не виноват. Виновато стадо

0  0
19.05.2017 09:53
- гость -

Навальный сказал,что про статью об изнасиловании Усмановым узнал из книжки англичанина.Им также был вывезен из Индии алмаз "Око света".А,нет...Это из другой книжки.Но тоже англичанин написал.

0  0
19.05.2017 09:57
- гость -

Ты, тот что за Усманова и Навального называющего Леликом (примитивно работает унижая оппонента власти). Судиться в российском суде?!!! Решение суда естественно будет в пользу Усманова (ну ты же понимаешь-как по Васильевой), но вот какое люди вынесут решение - это уже совсем другой суд.

0  0
19.05.2017 10:01
- гость -

Он его порвет в суде, все более-менее юридически грамотные люди это понимаютСвоё фи он сказал и говорить с уголовником больше не о чем

Ну а зачем тогда это "фи"? Тем более такое неубедительное. Ну и рвал бы в суде, зачем нести эту чушь, компот и ..( как там далее у димона)?

0  0
19.05.2017 10:04
- гость -


19.05.2017 09:57
- гость -

Не нравится суд страны в которой проживаешь, шуруй в джунгли Бразилии.

0  0
19.05.2017 10:11
- гость -

19.05.2017 10:04
- гость -
Стандартный ответ раисянина обыкновенного.

0  0
19.05.2017 10:11
гость

10:01
Суд-судом. Суд потребует от Навального доказательств. Их нет. Признает клеветой, заставит извиниться и накажет - как на усмотрения суда. А Усманов его назвал как он есть, и Навальный с этими словами в суд не пойдет. Так и останется Навальный - уголовник, мошенник, неудачный бизнесмен, уклонитель от налогов и т.д. Стенографировать Усманова смысла нет. Так что цель Усмановым достигнута. Политикам называть вещи своими именами нельзя, Усманову с его деньгами можно. Да и боюсь теперь и крыша Навального во власти притихнет.

0  0
19.05.2017 10:14
- гость -

19.05.2017 10:11
гость
Так Навальный предоставит доказательства, что тогда будет ? А будет вот что, усанов никуда не пойдет ибо все понимают что все взятки все наворованное вскрылось и предъявив это в суде репутацию усманчика и димки подмочат, что не нужно власти. Никто усманова в суд не пустит и точка.

0  0
19.05.2017 10:16
- гость -


19.05.2017 10:11
- гость -

Ну ты то необыкновенный, а сказочный ...

0  0
19.05.2017 10:16
- гость -

19.05.2017 10:14
- гость -
Так по страны как в тумане живут, молясь на власть которая их обирает. Не страна глупая, народ глупый. Им Конституцией дано право выбирать тех, с кем им жить будет лучше, так нет они терпят. Глупцы одним словом.

0  0
19.05.2017 10:17
гость

10:11
Вроде хохлам запретили интернет? Хохлосуд лучше?

0  0
19.05.2017 10:18
- гость -

19.05.2017 10:16
- гость -
Лучше быть сказочным и удивительным человеком, чем обыкновенным раисянским терпилой.

0  0
19.05.2017 10:20
- гость -

19.05.2017 10:17
гость
Чудной человек зачем ты приперся сюда со своей украиной ? Здесь проблемы другой страны. Всегда русские пытаются перевести разговор о проблемах своей страны на разговор о хохлах.

0  0
19.05.2017 10:21
- гость -


19.05.2017 10:18
- гость -

А кто тебя удивительным называет? Домашние твои? Погугли на ютубе "сказочный дол", это про тебя на все 100%, но ты можешь пропищать про 146.

0  0
19.05.2017 10:22
- гость -

Олигархи их обворовывают, а они защищают Усманова, что за люди.

0  0
19.05.2017 10:26
- гость -

19.05.2017 10:21
- гость -
Выше было написано "сказочный" без каких- либо дол, остальное не важно. А истерика и нападки глупого раисянина никаким образом меня не трогают. Ты был глупый, есть и останешься глупый, это твой выбор, глупых принято жалеть и подкармливать.

0  0
19.05.2017 10:27
- гость -

Рассчитывает, на продажные расейские суды. Ох как рассчитывает, но в всё имеет в это мире конец и время уркаганов закончится

0  0
19.05.2017 10:29
- гость -

Как можно стать миллиардером в течении пары десятков лет?
Причём после отсидки по уголовке?

0  0
19.05.2017 10:31
- гость -


19.05.2017 10:18
- гость -

Не будь. Даже зеленомордому загран дали и тебе дадут

0  0
19.05.2017 10:33
гость

Жизнь Алишера начиналась очень удачно, но внезапно везение закончилось. В 1980 году 27 летнего Усманова вместе с его приятелем, сыном высокопоставленного чиновника КГБ арестовали. Усманову предъявили обвинение в вымогательстве, хищении и мошенничестве и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. После чего его отца сняли с прокурорской должности. В 1986 году Алишер Бурханович был условно-досрочно освобождён из мест заключения. Позднее Усманов заявил, что подвергся политическим репрессиям. В 2000 году Усманов был полностью реабилитирован Верховным судом республики Узбекистан. Уголовное дело было признано сфабрикованным. БУДУЩИЙ МИЛЛИАРДЕР АЛИШЕР УСМАНОВ После освобождения Алишер Усманов решил заняться бизнесом. Вначале он основал компанию, которая занималась организацией туров для богатых иностранцев, желавших поохотиться в горах Памира. Без связей в верхах здесь не обошлось. Миллиардер Алишер Усманов умеет делать деньги Позже Усманов переехал в Россию. Здесь первым его бизнесом был цех по выпуску полиэтиленовой продукции Раменского завода пластмасс. Кроме этого он занимался поставками табака в Россию

0  0
19.05.2017 10:39
- гость -

Усманов выполняет роль по вытаскиванию каштанов из огня для Медведева. Цель достигнута, акценты смещены - Медведев отмолчался, про его коррупцию все забыли, а самый честный олигарх порвет в суде (не Лондонском) нищеброда!

0  0
19.05.2017 10:42
- гость -

Усманов:

1. Он обделался.
2. Он страшно обделался
3. Он вызвал зависть путина, что может в любое время соскочить, в отличии от пахана, тем самым обделался дважды, причем страшно.
4. Он попытался закрыть жирной, сисястой грудью не димона, но за отсутствием ума, имея лишь нехитрый набор фени, обделался сам и подставил и его и его хозяина.
5. Когда уже так обделаешься, остается только быть довольным...

0  0
19.05.2017 10:46
- гость -

Усманов тогда тоже уголовник. Вышел по УДО, а реабилитировали только в 2000 году, когда уже нахапал денег или из тайника достал то, за что сидел, вот и реабилитировали. На дебаты он не явится. Что ему сказать? У него речь-то будто вчера из камеры блатных вышел, видать дружки те остались. А Навальный точно уже все факты собрал. А то тычут ему махинациями с лесом, так у нас Карлин почти по всему краю лес уничтожил и ничего, никто не вякает, а чем он тогда лучше Навального, его тоже под суд и не одного его. А боятся ворюги Лёху, ох, боятся. Воровать-то нравится, а вот слушать как об этом в шары бесстыжие говорят -не нравится! Потому что когда много говорят, то власти или говорильщиков убирать надо или кого-то из воров в тюрьму отправлять, чтобы градус недовольства понизить. А кому в тюрьму охота? На бережку моря лучше.

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