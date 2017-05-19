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Московский суд назначил штраф в размере трех тысяч рублей солисту группы "Би-2" Егору Бортнику после того, как его задержали с марихуаной на стадионе "Открытие Арена". Об этом пишет ТАСС.
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Музыканта признали виновным по ч. 1 ст. 20.31 КоАП России (нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований).
Как ранее сообщало ИА "Амител" , солист группы был задержан на футбольном матче с марихуаной. В отношении него был составлен протокол.
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