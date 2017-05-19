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Только 40 человек встали в России на учет в Федеральной налоговой службе за первые три месяца действия нормы о налоговых каникулах для самозанятых, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, среди них 27 граждан РФ и 13 иностранцев. Лидирует по количеству зарегистрированных самозанятых Белгородская область — девять человек.
В Москве, к слову, зарегистрировались двое самозанятых.
Напомним, что налоговые каникулы для самозанятых в России были введены с 1 января 2017 года. При этом данная норма распространилась только на домработниц, репетиторов и нянь.
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Между тем специалисты полагают, что в нашей стране десятки миллионов самозанятых россиян.
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остальных неплатящих налоги на доходы, выселить за полярный круг
А что такое самозанятые ?