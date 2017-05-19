Фото пресс-центра администрации Барнаула
Вторая волна паводка в Алтайском крае продолжает набирать силу — в районе Барнаула уровень Оби вновь приближается к критической отметке.
По информации Гидрометцентра, утром в пятницу, 19 мая, река находится на отметке 500 сантиметров над нулем водомерного столба. Критическим значением Оби в краевой столице, напомним, является показатель в 540 сантиметров. После этого начинаются подтопления в микрорайоне Затон.
Накануне в ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что в соседнем с Алтайским краем регионе вторая волна паводка уже началась.
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Напомним и то, что согласно прогнозам специалистов, в Барнауле в пик паводка уровень воды в Оби может подняться до шести метров над нулем водомерного столба. В случае, если такой прогноз сбудется, проблем в городе не избежать.
Комментарии
Ну 6 метров это ни о чем...
19.05.2017 10:20
- гость -
Ну 6 метров это ни о чем...
6 метров - это затоплены все дома в Затоне, частично в п. Ильича и подтопление Холидея на Старом Базаре