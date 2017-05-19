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Работа двух специальных маршрутов трамваев и троллейбусов в ночь на воскресенье, 21 мая, будет продлена в Барнауле до 03.00 из-за проведения "Ночи музеев". Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Трамвай №1 после 22.35 будет работать по изменённому маршруту: ст. "Докучаево" – улица Попова – улица А. Петрова – улица Северо-Западная – проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – площадь Свободы. Интервал движения между вагонами составит 18 минут.
Маршрут троллейбуса №7 не изменится, лишь продлится работа на линии. Интервал движения составит 20 минут.
Отметим, в субботу, 20 мая, в рамках акции "Ночь музеев" с 19.00 до 23.00 на площади Свободы пройдёт ряд мероприятий для взрослых и детей.
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