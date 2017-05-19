Курортный сбор, который должен появиться в регионе с 1 января 2018 года, не должен превышать 30-50 рублей с человека. Такое мнение высказал губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе "Медиалога" в четверг, 18 мая.
"Думаю, что 30-50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За десять суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать — 450 рублей", — прокомментировал глава региона.
Курортный сбор в России пока не появился. Соответствующий законопроект только дошел до Госдумы. Ввести его планируют с 1 января 2018 года в четырех регионах России: Алтайском крае, Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях. Действовать он будет в течение пяти лет, то есть до 31 декабря 2022-го. Сбор не будет превышать 100 рублей с человека.
Александр Карлин подчеркнул, что эти средства, и это будет прописано в законе, будут собираться в бюджете курорта и могут быть потрачены только на его развитие.
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Сам курортный сбор он оценивает как вполне возможную меру, но призывает не относиться к ней с фанатизмом.
По словам главы региона, Белокуриха может получить в год несколько десятков миллионов рублей.
"Это приличная добавка к бюджету города. На эти деньги будут создавать детские площадки, спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для отдыхающих", — сказал он.
Комментарии
300 рублей, да что вы? Семья из 3-х человек за 10 суток сколько заплатит? А если на курорте до сих пор нет детских площадок и спорт. сооружений, то за что люди деньги сейчас платят? Уймитесь уже в своём желании обирать людей.
За границу лучше отдыхать ехать, пусть со своими сборами сидят на своих курортах.
Не пойму где их и как собирать планируют? В стоимость путевки включать или при въезде в республику Алтай?
Нафиг нужен такой курорт? Губернатору на свечной заводик
Курорты в стоимость путевки включают что им нужно. В том числе, свое развитие. Очередная попытка наполнить дырявый бюджет.
Белокуриха не в Горном Алтае, а у нас в Алтайском крае.
Да этим неудачьникам лишь бы понять!
Не пойму где их и как собирать планируют? В стоимость путевки включать или при въезде в республику Алтай?
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Да как раз в Республике Алтай курортного сбора не будет. Будет в Алтайском крае. Где только здесь курорты...
Горный Алтай потирает руки и восклицает, что пронесло. Любой отельер скажет, что подобные поборы не ведут к росту туристов, только к снижению потока. По Белокурихе это увидим в цифрах уже ближайшие 1-2 года.
Сбор то введут по всей России и в Горном будет сбор, эта новость просто освещает только наш край.
Сбор то введут по всей России и в Горном будет сбор, эта новость просто освещает только наш край.
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Ввести его планируют с 1 января 2018 года в четырех регионах России: Алтайском крае, Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях.