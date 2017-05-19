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Подешевел: цену на барнаульский завод-банкрот сбросили до 76,5 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Еще два месяца назад предприятие продавали за 137 млн рублей

Фото: Avito.ru

Имущественный комплекс обанкротившегося завода алюминиевого литья в Барнауле, который в марте этого года продавался за 137 миллионов рублей, существенно подешевел.

Согласно данным, опубликованным на сайте Avito.ru, в настоящее время предприятие реализуют за 76,5 миллионов рублей. Продажей объекта площадью 40 656,9 кв. м занимается Агентство по реализации имущества банкротов.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, завод был создан в 1972 году. Не так давно предприятие признали банкротом. Летом прошлого года сообщалось, что начальная цена имущественного комплекса  составляет 600 миллионов рублей.

Затем имущественный комплекс реализовывали за 137 миллионов рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.05.2017 11:19
Проходимец

Лучше бы ТЦ построили

0  0
19.05.2017 11:26
- гость -

наладили бы отлив алюминиевых памятников Сталину Николаю Владимиовичу,и не надо было бы банкротиться.

0  0
19.05.2017 11:31
- гость -

Что там папа карло про неимоверный рост промышленности на Алтае говорил?

0  0
19.05.2017 11:31
- гость -

Растаскивают потихоньку

0  0
19.05.2017 11:39
- гость -

Надо брать! Или ещё подождать?

0  0
19.05.2017 12:07
- гость -

19.05.2017 11:31
- гость -

кому она тут нафиг нужна на краю страны. выгодней в аренду сдать, чем такой комплекс содержать, да ещё с рентабельностью.

0  0
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