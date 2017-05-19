Фото: Avito.ru
Имущественный комплекс обанкротившегося завода алюминиевого литья в Барнауле, который в марте этого года продавался за 137 миллионов рублей, существенно подешевел.
Согласно данным, опубликованным на сайте Avito.ru, в настоящее время предприятие реализуют за 76,5 миллионов рублей. Продажей объекта площадью 40 656,9 кв. м занимается Агентство по реализации имущества банкротов.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, завод был создан в 1972 году. Не так давно предприятие признали банкротом. Летом прошлого года сообщалось, что начальная цена имущественного комплекса составляет 600 миллионов рублей.
Затем имущественный комплекс реализовывали за 137 миллионов рублей.
Комментарии
Лучше бы ТЦ построили
наладили бы отлив алюминиевых памятников Сталину Николаю Владимиовичу,и не надо было бы банкротиться.
Что там папа карло про неимоверный рост промышленности на Алтае говорил?
Растаскивают потихоньку
Надо брать! Или ещё подождать?
19.05.2017 11:31
- гость -
кому она тут нафиг нужна на краю страны. выгодней в аренду сдать, чем такой комплекс содержать, да ещё с рентабельностью.