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Пианино для тех, кто неожиданно решил помузицировать, установили в Барнауле на проспекте Социалистическом у кофейни "Гранмулино". Об этом сообщает портал Barnaul22.
Автор этой идеи — крупнейшее автомобильное сообщество Barnaul22.
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"Всех желающих ждем в эту субботу на грандиозном событии, которое ранее не проводилось никогда в нашем городе, – "Музейная ночь в стиле ретро", — сообщают организаторы.
Здесь с 17:00 до 22:00 будет перекрыто движение на проспекте Социалистическом для проведения праздничной программы.
😍 Каждый желающий может сесть и поиграть на фортепиано. 😉 По адресу Социалистический проспект 71, возле кофейни Granmulino. Идея установить фортепиано на улице появилось у сообщества Barnaul22. 😃 Всех желающих ждем в эту субботу на грандиозном событии, которое ранее не проводилось никогда в нашем городе — "Музейная ночь в стиле ретро" от #Barnaul22. В этот день с 17:00 до 22:00 мы перекроем пр. Социалистический в районе ул. Песчаной и организуем праздничную программу на площадке перед старейшим и очень известным заведением — кофейней Granmulino. ______________________________________________ #barnaul #Barnaul22 #Барнаул #Барнаул22 #Алтай #Altay #МузейнаяНочь #НовостиБарнаул #Granmulino #НочнойБарнаул
Комментарии
Ой, раздолбают инструмент.....
Или он не нужен никому?
Центр - это район Огней, а не это