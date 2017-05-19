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Рост заработной платы в Алтайском крае по итогам первого квартала 2017 года составил 5%, сообщили в региональном министерстве экономического развития, ссылаясь на данные крайстата.
"В целом по Алтайскому краю по итогам января — марта 2017 года заработная плата работников организаций увеличилась на 5% по отношению к январю — марту 2016 года и достигла 20 787 рублей. Реальная заработная плата (без учета инфляции) составила 100,1%", — указывают в минэкономразвития.
Если говорить непосредственно про заключительный месяц первого квартала — март, то в данном случае заработная плата составила 21 808 рублей. Это на 8,1% больше, чем в феврале 2017 года, и на 8,4% больше, чем в марте прошлого года.
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Что касается наиболее существенных темпов роста зарплат, то в реальном секторе самые заметные подвижки в этом вопросе отмечены в металлургическом производстве (в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года), производстве машин и оборудования (на 15,1%), автотранспортных средств (на 18,5%), химических веществ (на 13,5%), лекарственных средств и материалов (на 12,2%), резиновых и пластмассовых изделий (на 13,9%), пищевых продуктов (на 9,9%).
На обрабатывающих предприятиях зарплата выросла на 10,1%, в сельском хозяйстве — на 9,1%.
Если говорить о непроизводственном секторе экономики, то самый существенный рост заработной платы зафиксирован в организациях образования (109,1%), спорта, отдыха и развлечений (109,9%), а также в области гостиничного бизнеса и общепита (115,8%).
Комментарии
В среднем на 5%. Это на сколько же чиновники больше стали получать? Никого не знаю, кто бы кроме них хоть на рубль больше получил.
п....ёж и провокации
наверно надо читать так:
Средняя зарплата ВЛАСТИ в Алтайском крае выросла на 5%
Нука,неудачьники,замутите как страшную историю о голупцах?
У одного капуста, у другого мясо, а в среднем у них на двоих голупцы!
у одного мухи у другого котлеты, а в среднем котлеты с мухами
Патронный по 3 дня работает
бряхня!
Нужно налог ввести на прибавку к зарплате.