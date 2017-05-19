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Молочную продукцию из Белоруссии запретили ввозить в Россию с пятницы, 19 мая. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает издание, такое решение было принято специалистами Россельхознадзора. Запретная мера касается производителей сухого молока, сыра и масла. Это связано с тем, что недавно в белорусской молочной продукции нашли остатки антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.
В черный список попали следующие предприятия: "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.
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