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Россия запретила ввозить молочную продукцию из Белоруссии

, ИА "Амител"
Запрет связан с тем, что в продукции были найдены остатки антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, тилозин

Фото: pixabay.com

Молочную продукцию из Белоруссии  запретили ввозить в Россию с пятницы, 19 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, такое решение было принято специалистами Россельхознадзора. Запретная мера касается производителей сухого молока, сыра и масла. Это связано с тем, что недавно в белорусской молочной продукции нашли остатки антибиотиков  линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

В черный список попали следующие предприятия:  "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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