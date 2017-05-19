Фото: ФКУ УПРДОР "Алтай"
Участок Чуйского тракта в Бийском районе стал безаварийным после проведения здесь капитального ремонта, сообщили в федеральном учреждении УПРДОР "Алтай".
"После капитального ремонта на участке Чуйского тракта в Бийском районе не зафиксировано ни одного ДТП", — подчеркивают в дорожном ведомстве. В данном случае речь идет об отрезке дороги в четыре полосы с 353-го до 374-го километра.
"В прошлом году введен в эксплуатацию первый этап – пять километров, в 2017-м капитальный ремонт пройдет еще на десяти. Оставшийся участок включен в планы на 2018-й. Проект предусматривает расширение проезжей части и устройство разделительной полосы с двусторонним осевым металлическим барьерным ограждением", — отмечают в ведомстве.
По словам главного инженера госучреждения Сергея Рубаненко, разделение потоков на трассе полностью исключило выезд на встречную полосу.
"Позитивную динамику мы видим уже на первых пяти километрах капремонта. С момента ввода в эксплуатацию, в октябре, по апрель 2017 года включительно на участке не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий", — подчеркнул дорожник.
Контроль за ремонтными работами продолжается.
Комментарии
так ежу понятно, что если запрещающих знаков понаставить, то аварии все равно будут, а если нормальную дорогу сделать, то их не будет
а когда также сделают дорогу смерти Барнаул-Бийск?