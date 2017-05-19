Фото: amic.ru
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 20 мая, в трех районах, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Здесь, как и всегда, жители города смогут купить яйца, мясо птицы, колбасу, кондитерские изделия, рыбу, овощи, фрукты и многое другое.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Индустриальный район
микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в;
село Власиха — улица Сосновая, 1.
Октябрьский район
улица Германа Титова, 9
Центральный район
село Лебяжье – улица Центральная, 65а;
микрорайон Затон — ул. Водников, 11.
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