В последние годы наблюдается снижение оборотов на строительном рынке Барнаула. Снижаются объемы производства строительных материалов, в частности, железобетонных изделий. Останавливаются промышленные предприятия, например, Заринский завод ЖБИ (ООО "КСК"). Остальные предприятия испытывают серьезные трудности со сбытом продукции.
Но все же на этом неблагоприятном фоне появился новый игрок на рынке производства ЖБИ и элементов благоустройства территории (тротуарная плитка, кирпич, бордюр и т.д.). Это Завод железобетонных изделий-30 (ООО "ЗЖБИ-30"), руководство которого избрало новый подход к организации производства и работе с клиентами. Какой именно — редакция Amic.ru узнала у генерального директора предприятия Алексея Николаевича Пономаренко.
"Завод ЖБИ-30 является небольшим по мощности предприятием, выпускающим всю линейку железобетонных изделий для строительного рынка. Ассортимент продукции достаточно широк, начиная от плит пустотного настила до элементов благоустройства," — рассказывает Алексей Николаевич.
В последние годы предприятие находилось в процедуре банкротства. Новые собственники выкупили имущественный комплекс с торгов в августе 2016-го. После юридического оформления было принято решение о запуске предприятия, проведены технические, организационные мероприятия, пуско-наладочные работы. Запуск технологических линий был осуществлен в середине ноября 2016 г., а в декабре первая продукция, отвечающая действующим стандартам качества, была выложена на склад.
"С ноября 2016-го по февраль 2017-го был переоснащен опалубочный парк, полностью укомплектован штат предприятия. Мощности завода позволяют полностью обеспечить комплектование 65 тысяч кв. м кирпичного домостроения. Необходимо особо отметить качество выпускаемой продукции. Именно этот момент сегодня поставлен на предприятии во главу угла. Все капитальные вложения, а также выбор поставщиков сырья и материалов были направлены на выпуск высококачественной продукции", — объясняет директор Алексей Николаевич.
Калашников Алексей Валерьевич, директор по производству ООО "ЗЖБИ-30"
Чтобы выделиться на фоне конкурентов, новые собственники предприятия подготовили свою стратегию.
"Здесь не много составляющих успеха. Первое – качество, второе – мы работаем по принципу магазина – "зашел – купил", то есть в зимний период мы заполнили склад всей ассортиментной линейкой железобетонных изделий, а сейчас только револьверно ее пополняем. Третье – цена. В этом компоненте мы тоже более чем конкурентоспособны, так как предприятие не обременено накладными расходами в виде раздутого штата, кредитной нагрузки и прочими подобными "прелестями", — делится Алексей Николаевич.
Ориентироваться предприятие планирует не только на крупных застройщиков. Для частных клиентов здесь приготовили крайне удобные условия обслуживания: гибкую систему работы, большой ассортимент готовой продукции на складе, работа по принципу "магазина", обслуживание и доставка продукции "день в день".
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Комментарии
новый, со старыми дырами ))