Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании правительства, которое прошло в четверг, 18 мая, раскритиковал барнаульских чиновников за невыполнение некоторых обязательств по строительству, а также ремонту школ в новых районах города. Темой заседания было обсуждение программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016-2025 годы. По программе развития школьного образования за десять лет в регионе планируют построить 28 новых школ, 84 пристройки к школам, выполнить капитальный ремонт в 156 школах. Из краевого бюджета на реализацию программы направят более 10 миллиардов рублей.

Во время своего выступления заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов рассказал, что разработана динамика изменений количества школьников на ближайшие десять лет. В настоящее время в 82 школах города обучается 70 тысяч человек, причем в первую смену 47 тысяч. По прогнозам, до конца реализации программы, к 2025 году, количество обучающихся возрастет на 16 тысяч человек. С учетом демографического прогноза, как сказал Артемов, определены проблемные зоны, где может возникнуть дефицит школьных площадей.

По словам Артемова, в рамках программы одна школа на 550 мест уже введена в эксплуатацию. В 2034 квартале школа уже строится, здесь сегодня завершаются кровельные работы. Запланировано также строительство двух новых школ — в кварталах 2008 и 2006а. В июне будет готова документация, и строительство может начаться уже в августе. Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация четырех пристроек к школам, где отсутствует место для строительства.

Александр Карлин, выслушав доклад, поинтересовался, как решается задача по нехватке мест в школах в поселке Власиха и Авиатор. Артемов ответил, что во Власихе в 2019 году начнется возведение пристройки на 500 человек, появление которой не только снимет напряжение, но и позволит детям обучаться в одну смену. Что касается учащихся из поселка Авиатор, то сегодня их проблему решают путем "подвоза" детей, а к 2024 году в расположенном рядом поселке Спутник должна быть построена школа.

Губернатора явно не удовлетворил ответ представителя мэрии краевой столицы, и он высказал свое отношение к этой ситуации.

"Тема одного- и двухсменного обучения сегодня обсуждаема. Пока это разговоры на площадках экспертных, дискуссионных, предварительных. Но не факт, что эта установка останется доминирующей. И поэтому пристраивать громаду, чтобы разогнать ребятишек по гулким коридорам и в одну смену их там принимать, запредельно. За свой счет — любой каприз. Хоть еще два корпуса пристройте там. Но надо понимать, что вы ввалите миллионов 700 в пристройку и сделаете одним царские условия, а другим — нет. Вам что, не надоело смотреть бесконечные сюжеты по "Нашим новостям"? Вы же даже разъяснить не можете. Народ у нас сегодня выстроен так, что им нужно дать все уже сегодня. А вы им что объясняете? Что будет к 2025 году. А мама говорит, что у нее ребенок к этому моменту уже в армию уйдет. Мне эти ваши сказки не нужны", — заявил Александр Карлин, обратившись к министру образования Алтайского края Александру Жидких с просьбой обсудить с коллегами из Барнаула эту проблему.

"Вы так интересно по школьному образованию в Барнауле работаете. Я неоднократно просил вас изменить отношение. Оно у вас уже более десятка лет стереотипно. Вы в состоянии анабиоза находитесь и ждете, когда вам упадет спелый фрукт из федерального бюджета. В прошлом году мы вам дали деньги на капитальный ремонт, а вы немножко подвинулись. Сделали его не самым лучшим образом: тут клочок, там тычок, растолкали по разным школам. Вы опять ждете федеральных денег? Это был старт программы, и мы получили их, потому что первыми прибежали на крыльцо, и нам дали. А сейчас у вас в теме капитального ремонта опять провал. Потом будете докладывать, что у вас 80 лет уже не ремонтировались. Это ваш приоритет", — продолжил Александр Карлин.

Глава региона отметил, что детские сады, школы в новых микрорайонах должны быть в шаговой доступности друг от друга. В этом и заключается реформа образования.

"Так не делается: деньги наши, а идеи ваши. За ваши деньги — любой каприз. Но не надо по своей непонятной модели идти. Опять ложь. У нас с администрацией города в последние годы нормальные, хорошие отношения. Вот не надо возвращаться к прежней теме, когда вы в глаза говорили одно, а по факту делали другое. Это то, от чего мы ушли. Такое ощущение, что городские коллеги вас водят по своим стереотипным маршрутам, а нам нужно сделать так, чтобы деньги пошли на наиболее острые вопросы для снятия напряжения там, где оно есть. Если мы создаем какую-то модель, договариваемся с вами, то надо договоренностей придерживаться. Если мы договорились создавать образовательный кластер, то не надо исподтишка делать нечто противоречащее этому", — подытожил губернатор.