Минсельхоз высказался "за" предложение запретить содержание антибиотиков в мёде. В ближайшее время эти корректировки должны появиться в техническом регламенте Таможенного союза, сообщают "Известия".
Читайте также: Китайцы решили отказаться от алтайского меда из-за его качества
Табу наложат на метаболиты нитрофуранов и нитроимидазолы, которые на сегодняшний день содержатся в 50% российского меда. Отметим, что содержание этих веществ запрещено в странах Евросоюза и Америке.
Как ранее сообщал Amic.ru, Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) может полностью отказаться от закупок мёда в России. Эта тема была поднята после того, как в экспортированном ООО "Медовик Алтая" в КНР продукции были выявлены остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина.
Руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов пояснил Amic.ru, что проблема заключается в том, что российский стандарт качества не предполагает исследование на антибиотики.
"Нашей стране необходимо сделать главный стандарт на мед, в котором, помимо содержания влаги, диастазного числа, следует прописать список антибиотиков и их нормативы. Тогда можно было бы спрашивать с пчеловода и переработчиков. И уже на этой стадии отсеялись бы недобросовестные пчеловоды", — отметил Нелюбов.
Действительно, присутствие антибиотиков снижает конкурентоспособность российского продукта. Сложившаяся ситуация подтолкнула правительство к введению нормирования содержания остаточных антибиотиков в меде. Это дает основания надеяться, что экспортные поставки будут сохранены.
Комментарии
китайцы заботятся о здоровье российских граждан
а в молоке?
про молоко и сыры забыли? ну-ну
Министерства начинают шевелиться когда петух в лысину клюнет,
все остальное время они просто зряплату получают