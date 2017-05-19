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Новоалтайск и Заринск подадут заявки на получение особого налогового режима

, ИА "Амител"
Эти два алтайских моногорода попытаются попасть в федеральную программу территорий опережающего развития

Фото: novoaltaysk.online

Власти Алтайского края готовы направить в Москву документы по моногородам Новоалтайску и Заринску для включения их в федеральную программу помощи территориям опережающего развития. Об этом журналистам сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 18 мая.

"Через две недели мы направим в федеральный центр полные пакеты документов с заявкой на создание территорий опережающего развития в Новоалтайске и Заринске", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в общей сложности по этим двум городам пакет инвестпроектов составляет около 10 млрд рублей. Некоторые проекты уже на стадии реализации.

Уже подготовлены команды управленцев для потенциальных территорий опережающего развития.

Власти региона уже ведут работы по сбору документов по второй группе алтайских моногородов — это Алейск, Яровое и Степное Озеро.

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) — статус, который устанавливает особый правовой режим ведения деятельности, в том числе и предпринимательской. Это льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и подобное.


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Комментарии

19.05.2017 13:43
Леня

Две умирающие деревни проснулись....

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