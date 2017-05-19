Пятница, 19 Май, 13:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,47
€ 64
Brent
$ 51,5
16°
Обь
500см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле

, ИА "Амител"
Учебная программа будет рассчитана на два года и предназначена для выпускников актерских и режиссерских специальностей

Фото: Вячеслав Мельников

Начиная с 2017 года в Алтайском государственном институте культуры можно будет получить специальность артиста-кукольника. Сейчас учебное заведение открывает набор на эту профессиональную программу, которая должна стать дополнительной к основному образованию. Поступить смогут студенты и выпускники направлений "Актерское искусство" и "Режиссер любительского театра" как АГИК, так и других профильных вузов и ссузов.

Как рассказали в театре кукол "Сказка", обучение будет осуществляться по целевому заказу управления Алтайского края по культуре и архивному делу, а учебная программа рассчитана на два года — это порядка 500 часов. По результатам итоговой аттестации выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Артист театра кукол". Преподавателями на новом курсе будут ведущие специалисты АГИК и других российских вузов, где сегодня учат на кукольников.

Узнать о новой учебной программе более подробно можно будет 20 мая в театре "Сказка", где пройдет день открытых дверей. Гостей ждут в 12:30 в малом зале ДК Моторостроителей (улица Г. Титова, 50 а). Подать документы для поступления можно до 15 июня по адресу: улица Юрина, 277, кабинет 228, деканат факультета дополнительного профессионального образования АГИК.

Напомним, что профессия кукольника считается довольно редкой и ценной, так как обучают ей всего в нескольких учебных заведениях страны.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:50
Получить редкую профессию артиста театра кукол можно будет в Барнауле 0
13:35
Аномальная жара установится в Алтайском крае на следующей неделе 1
13:22
Где и когда смотреть полуфинал чемпионата мира Россия — Канада? 1
13:11
Новоалтайск и Заринск подадут заявки на получение особого налогового режима 1
13:04
Почти 20 минут тушили строящийся коттедж в Алтайском крае 0
12:50
Две женщины и ребенок упали с колеса обозрения в США 0
12:35
Минсельхоз поддержал идею запрета антибиотиков в российском мёде 4
12:24
"Опять ложь": Карлин раскритиковал власти Барнаула из-за новых мест в школе 1
12:13
Ночные морозы отступают. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных? 0
12:04
Продовольственные ярмарки пройдут 20 мая в трех районах Барнаула 0
11:50
Россия запретила ввозить молочную продукцию из Белоруссии 0
11:33
Капремонт Чуйского тракта под Бийском привел к отсутствию ДТП 3
11:23
Средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 5% – власти 23
11:15
Пианино для желающих помузицировать появилось в самом центре Барнаула 4
11:02
Подешевел: цену на барнаульский завод-банкрот сбросили до 76,5 млн рублей 9
10:50
Курортный сбор в Алтайском крае не должен превышать 50 рублей — губернатор 13
10:33
Трамваи и троллейбусы из-за "Ночи музеев" будут ходить до 03.00 в Барнауле 0
10:24
Китайцы с острым обонянием начали работать "дегустаторами смога" 2
10:14
Вторая волна паводка: Обь в Барнауле устремилась к критической отметке 3
10:06
Солиста "Би-2" оштрафовали на 3 тыс. рублей за хранение марихуаны 0
09:52
Всего 40 самозанятых обнаружили в России 8
09:44
Сборную России ждет испытание Канадой в полуфинале чемпионата мира 3
09:37
Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова 82
09:30
Свадебные цветы: как подобрать идеальный букет? 0
09:24
"Девятка" влетела в ограждение из блоков на пр. Калинина в Барнауле. Фото 4
09:14
Движение перекроют в центре Барнаула из-за "Ночи музеев" 2
09:12
Иномарку вынесло к трамвайным рельсам после аварии в Барнауле. Фото 1
09:00
Фестиваль шопинга CHEAP&CHIC Market состоится 20 мая в ТРЦ "Пионер" 2
08:55
Водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке, объяснил, что слышал голоса 3
08:32
Десять жилых домов остаются в зоне подтопления в Алтайском крае 0
08:14
Горящую баню в Барнауле ночью тушили 26 человек 4
07:34
Стечение обстоятельств: что известно о ДТП с BMW X5 в центре Барнаула 117
07:03
Город в тюльпанах: фотопрогулка по весенним улицам Барнаула
Желтые, розовые, красные, оранжевые - эти цветы делают город праздничным и нарядным
06:34
Экскаваторы в Барнауле играют в боулинг и футбол. Шоу в гифках 3
06:02
"Случай неприятный": Карлин о скандале с турниром для инваспортсменов 2
05:06
Квартиру с террасой для чайной церемонии продают в Барнауле за 25 млн руб. 10
04:01
Незначительное потепление обещают в Алтайском крае 19 мая 0
03:03
Краевой суд может рассмотреть дело Савинцева без бывшего сити-менеджера 1
02:30
Россияне за два дня раскупили все новые Nokia 3310 6
01:03
Почти треть россиян никогда не употребляли алкогольных напитков 0
00:27
Сборная России по хоккею разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ 6
00:04
Лавров прокомментировал сообщение о "секретах" от Трампа 0
23:50
Более 40 геев эвакуировали из разных районов Чечни 6
23:28
Семеро пожарных тушили полыхающий жилой дом в Новоалтайске 0
23:03
Песков не стал комментировать видеообращение Усманова к Навальному 0
22:50
Барнаульца, державшего ребенка без теплых вещей, лишили родительских прав 0
22:24
Очевидцы: ДТП привело к огромной пробке на улице Малахова в Барнауле 1
22:01
Госпрограмма помощи ипотечникам столкнулась с нехваткой денег 0
21:46
Песков отказался комментировать появление спецпрокурора США по России 0
21:27
Минюст раскрыл механизм изъятия у должников единственного жилья 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.