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Правительство Японии одобрило законопроект, который позволит 83-летнему императору Акихито отречься от престола при жизни. Трон вместо императора может занять кронпринц Нарухито. Об этом сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Теперь этот законопроект должен одобрить и парламент Японии. Предполагается, что отречение произойдет в следующем году.
Отметим, что нынешний японский император вступил на престол в 1989 году. В прошлом году он уже говорил, что устал от государственных дел и хочет передать свой трон 57-летнему старшему сыну Нарухито.
Сейчас в Японии монархи правят пожизненно. Они не могут отречься от престола при жизни, поэтому сейчас и разрабатывается специальный законопроект.
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Отречься можно ТОЛЬКО при жизни. После смерти не удастся...