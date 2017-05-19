Фото: freemalaysiatoday.com
Судмедэксперты назвали причину смерти лидера американской группы Soundgarden Криса Корнелла. По их данным, музыкант покончил с собой, пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на Associated Press.
Напомним, 52-летнего музыканта нашли мертвым на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта через несколько часов после концерта. Эта новость стала шоком для родных Корнелла.
Как оказалось, музыканта нашли с петлёй на шее. Однако окончательный отчет по вскрытию еще не готов, рассказали эксперты.
Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.
Комментарии
Наверное тяжелая жизнь у звезды рок музыки, не выдержал