Летняя жара установится в Алтайском крае 22 мая, сообщили порталу Amic.ru в Алтайском гидрометеоцентре. В ночные часы потеплеет до +5...+15 градусов. 22 мая в регионе столбики термометров покажут +25...+30.
23 мая будет еще жарче – плюс 28-35 градусов. Сухая летняя погода приведет к повышению класса пожароопасности.
"С 20 по 24 мая в южных районах сохранится 4-й класс горимости. 22 мая в Угловском районе пожароопасность достигнет 5-го класса горимости, а во вторник максимальный класс опасности распространится на Усть-Калманский и Шипуновский районы. Жителям следует быть особо бдительными", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В среду и четверг произойдет спад жары. Во второй половине дня 23 мая и сутки 24 мая в крае ожидается сильный порывистый ветер, грозовые дожди, местами ливни. Ночью +4...+12 градусов, днем +18...+28 градусов.
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