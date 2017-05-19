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Сотрудники ДПС в Барнауле задержали водителя BMW, который рассекал по краевой столице в состоянии алкогольного опьянения и с нетрезвыми пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сообщение о том, что по дворам катается машина с пьяными водителем и пассажирами, поступило от местных жителей. В результате поисковых мероприятий по району экипажем ДПС и ДНД был обнаружен автомобиль BMW.
"Автомобиль был немедленно остановлен сотрудниками полиции, у водителя и находящихся в салоне пассажиров имелись явные признаки алкогольного опьянения", — сказано в сообщении ведомства.
Водитель авто не стал проходить освидетельствование на состояние опьянения.
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А не должно быть никаких отказался. Принудительно на экспертизу отправлять.