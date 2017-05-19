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Автомобиль влетел в машину ДПС в центре Барнаула — очевидцы. Фото

, ИА "Амител"
Авария произошла в районе Старого базара

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль врезался в машину полиции в центре Барнаула днем в пятницу, 19 мая.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. По данным свидетелей ДТП, инцидент произошел напротив ТЦ "Пассаж".

"День у парня не задался вдвойне, догнал машину ДПС. Старый базар в сторону Речного", — отмечает автор заметки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.05.2017 15:10
bservice

Водитель вышел из авто и спросил "ну ГАИ рассказывайте как подрезали, как обгоняли, зачем задом наехали?". "Когда пешком иду с работы, ни разу еще не прошел без того, чтобы эти "мажорики" не пронеслись со скоростью ракеты вниз по проспекту Ленина".
Только Карлин сказал, что ходить нельзя спокойный ГАИ, порядок наводить стало. Работают когда надо!!.

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