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Сотрудники правоохранительных органов в Белокурихе задержали мужчину, которого подозревают в попытке угона семи легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел минувшей ночью. 26-летний мужчина пытался угнать семь автомобилей, припаркованных во дворах многоквартирных домов. Для того чтобы проникнуть внутрь машины, он разбивал стекла, затем скручивал провода, чтобы завести двигатель.
"После неудачной попытки завести одну машину переходил к другой. В итоге двигатель одной из машин злоумышленнику все-таки удалось завести. Машина была открытой, а ключи находились в замке зажигания", — комментируют в пресс-службе.
Мужчине удалось проехать совсем немного, после чего он врезался в дорожный знак и скрылся с места аварии. Вскоре подозреваемого удалось задержать. Он был в состоянии сильного опьянения и даже не смог что-либо пояснить сотрудникам полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже не раз был судим за совершение имущественных преступлений, в том числе и за угон.
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