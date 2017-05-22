Есть навыки, которые пригодятся практически всем сотрудникам. По крайней мере, смогут помочь их продвижению по карьерной лестнице. К примеру, владение определенными программами.
Академия HeadHunter разработала несколько курсов, которые помогут освоить необходимые программы и базовые навыки для развития собственной карьеры.
Как уверенно пользоваться Microsoft PowerPoint
Хорошая презентация помогает удержать внимание слушателей и способствует успеху выступления. Плохая презентация сводит все старания к нулю.
Чтобы сделать качественную презентацию, не нужно уметь рисовать и тратить часы на сборку слайдов. Хорошая презентация — это внятное изложение информации.
Из этого курса слушатели узнают, как создать простую и наглядную презентацию, которая понравится зрителю.
Как выравнивать объекты на слайде, выбирать правильную анимацию и переходы, подбирать шрифты и фон — эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках обучения.
Как уверенно пользоваться Microsoft Excel
Excel — программа, с помощью которой можно легко производить вычисления самой разной сложности, составлять отчеты и строить графики. Однако обычно пользователи тратят много времени на выполнение задач, так как не знают о всех возможностях программы.
Благодаря этому курсу пользователи научатся профессионально работать с выпадающим списком, применять формулу ВПР и быстро создавать отчет при помощи сводных таблиц, а также узнают полезные приемы, которые помогут оптимизировать однообразные действия.
Как вести деловую переписку по электронной почте
Работа ассистента в любой компании полна сложностей и подводных камней. В этом кейсе слушателей научат вести переписку по электронной почте: как правильно составить шапку письма, как сделать копию или скрытую копию, как оформить подпись. И главное – как сделать так, чтобы общение по электронной почте было профессиональным и эффективным.
Как научиться генерировать идеи?
Этот мини-курс посвящен основным этапам креативного процесса и практическим методам генерирования идей. В рамках курса слушателей научат стимулировать креативность мышления и находить нестандартные решения в рабочем режиме.
Как собрать информацию о клиенте?
Этот мини-курс Eduson.tv научит собирать информацию о потенциальном клиенте. Успех переговоров часто зависит от того, насколько полные и полезные сведения вам удастся собрать. На курсе вы узнаете, какую информацию необходимо выяснить еще до начала активных продаж, как и где искать контакты потенциальных клиентов, а также о чем спрашивать на встрече, а о чем, наоборот, не стоит упоминать.
Комментарии
Главное - везение. Карьеру можно сделать без всего этого.
Для успешной карьеры нужно родиться у нужных родителей.
для успешной карьеры надо меньше ныть, а больше делать) тогда и "повезет", и родители любые сгодятся)
22.05.2017 10:56
- гость -
Сразу вспоминается анекдот: может ли сын полковника стать генералом?