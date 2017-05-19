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Отчет о практике чипирования шуб предоставили в Управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю — в крае продали меховых изделий на четверть миллиарда рублей.
"Начиная с 1 апреля прошлого года в информационном ресурсе "Маркировка" зарегистрировались 111 участников, что составляет 16% от общего числа участников в Сибирском федеральном округе. В их числе 8 производителей, 3 импортера, 29 оптовых и 79 розничных продавцов, а также 3 посредника. По России эта цифра составляет 8,7 тысячи", — указывают налоговики.
В настоящее время в обороте на территории края находится почти 52 тысячи маркированных изделий из меха. При этом продано 5,6 тысячи изделий на сумму 264,4 миллиона рублей. Средняя цена единицы реализованного товара в нашем регионе составляет 47 тысяч рублей.
Всего же в России продали более 960 тысяч товаров на 53,5 миллиардов рублей.
Отметим, что в 2017 году в ФНС приступили к подготовке аналогичного эксперимента по маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения.
Главной целью чипирования является борьба с контрафактом и обеспечение прозрачности рынка. Благодаря маркировке любой покупатель может проверить подлинность товара посредством считывания информации мобильным устройством.
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