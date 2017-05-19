Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Приговор в отношении бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, признанного виновным в должностных преступлениях, ужесточил Алтайский краевой суд в пятницу, 19 мая.
Как сообщает корреспондент портала Amic.ru с заседания, вердикт суда первой инстанции в отношении экс-главы администрации краевой столицы пополнился лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.
Кроме того, размер штрафа, который должен был выплатить Савинцев, увеличен с 370 тысяч рублей до 400 тысяч.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 24 марта этого года Центральный районный суд приговорил бывшего сити-менеджера к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей, признав его виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату.
Сторона государственного обвинения просила назначить бывшему чиновнику наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
В итоге прокуратура обжаловала вердикт суда первой инстанции, требуя ужесточить наказание Савинцеву.
Комментарии
отэто ужесточили так ужесточили.... гдеж он еще эти 30 косарей найдет?:\
больше судебных издержек ушло - клоуны....
"увеличен с 370 тысяч рублей до 400 тысяч." Они думают, что это деньги для гиновника.
Это в день или всего выплатить, если в день и на на 5 лет. каждый день и показывать как оплачивает. Может тогда и другие будут осмотрительнее. Коттедж есть - чиновником быть не можешь, может так надо вопрос поставить.
Да здравствует алтайский краевой суд, самый гуманный суд в мире!
Срок не намного больше чем за ловлю покемонов в церкви
что же это творится то, люди добрыяаяаяаяаяя... :\