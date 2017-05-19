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Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, который усиливает наказание за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно законопроекту, теперь за занятие народной медициной без лицензии и осуществление оккультно-магической деятельности можно получить пять лет лишения свободы. Также законопроект предусматривает материальное наказание — штраф в 120 тысяч рублей.
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По замыслу авторов законопроекта, тюремный срок грозит, если по неосторожности произошла смерть человека или причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.
Комментарии
и откуда такие де_билы берутся
а как мошенничество это уже не рассматривается? Магия в УК - это вообще нонсенс. Вы там кого в качестве экспертов привлекать будете? Мерлина? Гэндальфа? Бабу ягу? д*билы...
Согласно законопроекту, теперь за занятие народной медициной без лицензии и осуществление оккультно-магической деятельности можно получить пять лет лишения свободы.
тюремный срок грозит, если по неосторожности произошла смерть человека или причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.
Получается, регистрируйся и самое главное не травани никого и последнюю рубаху не сними и будешь в шоколаде?
У одной статуи мироточат, другой ведьм скоро на костер потащит.
И это наша дума