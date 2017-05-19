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Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что через три года ЕГЭ по истории станет обязательным. Об этом пишет "Интерфакс".
"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше",— заявила Васильева.
Ранее глава ведомства говорила, что в следующем учебном году во все регионы поступят новые учебники по истории. Предложение главы Минобрнауки включить историю в число необходимых для получения аттестата предметов потребует комплексной переподготовки учителей.
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