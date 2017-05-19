Фото: gunforum.com.ua
Контрактник Артем Хилько, потерявший в Сирии свой автомат, приговорен к штрафу и сможет продолжить службу.
Об этом случае сообщает "Коммерсант". В ходе своей командировки боец вместе с другими военнослужащими принимал грузы, поступившие в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус. В этот момент Хилько повесил свой автомат на борт автомобиля "Урал". Забрать стрелковое оружие военнослужащий забыл.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 348 УК РФ (утрата военного имущества). Бойцу грозило до двух лет лишения свободы. Прокуратура просила для обвиняемого штраф в размере 50 тысяч рублей.
Суд, учтя характеристики военнослужащего, решил не взыскивать с него столь крупную сумму. Мужчина сможет продолжить службу. А что касается санкций в отношении него, то суд оштрафовал мужчину "на минимальную сумму".
Комментарии
В СССР за потерю оружия, был дизбат или тюрьма...А как ты будешь воевать без оружия....