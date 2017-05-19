Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал участие главы Каменского района Федора Найдена в съемках клипа на песню "Город — сказка".
"У нас сейчас песенный жанр становится актуальным. Петь – не плохо, еще бы так же хорошо работать", — с этого комментария он начал традиционный "Медиалог" (пресс-конференция для журналистов) в четверг, 18 мая.
Клип на песню группы "Танцы Минус" "Город — сказка" появился на YouTube 6 мая 2017 года. Он посвящен Камню-на-Оби. Участником съемок стал и глава Каменского района Федор Найден.
Как известно, губернатор Алтайского края просто так не шутит. Полагаем, таким образом он транслировал через журналистов посыл даже не только в сторону Найдена, но и всех властей муниципалитетов края: мол, давайте работать.
Неделей ранее в Барнауле состоялся Съезд Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края", где глава региона высказал несколько претензий к работе местных властей. В частности, за недостаточный земельный контроль, налоговые недоимки, слабое привлечение инвестиций.
Напомним, Федор Найден занял должность главы района в январе 2017 года. Этот пост пустовал почти год, потому что своего кандидата не удавалось провести ни власти, ни оппозиции. Найден был в числе кандидатов, но сначала его выдвижение поддерживала "Справедливая Россия". Сейчас он скорее "адепт" партии власти.
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