Главным культурным событием выходных станет "Музейная ночь", которая пройдет в Барнауле 20 мая на нескольких десятках площадок города. Желающих приобщиться к прекрасному ждут выставки, концерты, мастер-классы, интерактивные программы и многое другое.
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Кроме того, субботним вечером вместе с Dj Pioneer, Dj Sanchez, Dj Max Davidoff, Dj Fedorov и MC Anton Skal в клубе "Фараон" можно будет погрузиться в атмосферу 90-х. Вечеринка пройдет в клубе "Опера".
В воскресенье можно отправиться на спектакль "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира от молодого режиссера Алексея Логачева или сходить в кино. Среди новинок недели обязательным к просмотру можно назвать фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет". В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – "Охотник с Уолл-стрит". Не стоит упускать из виду фэнтези "Меч короля Артура" от Гая Ричи и фантастический боевик "Стражи Галактики. Часть 2".
Детям покажут мультфильм "Трио в перьях", кроме того, для малышей 21 мая пройдут спектакли "Сказка о царе Салтане" в МТА и "Три поросенка в театре кукол "Сказка".
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